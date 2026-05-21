Un mese dopo i primi insulti rivolti alla premier, il giornalista russo torna a commentare pubblicamente. Questa volta, le sue parole sono rivolte ancora alla figura della leader italiana, con un tono che molti considerano offensivo e provocatorio. Le dichiarazioni sono state diffuse attraverso i canali mediatici e hanno suscitato reazioni di sdegno da parte di diverse parti politiche e sociali. La vicenda si inserisce in un clima di tensione tra i due paesi, con attacchi verbali che continuano a susseguirsi.

Solovyov contro Meloni. Ancora. Un mese dopo i primi insulti alla premier, il giornalista russo torna all'attacco. Questa volta il tema sono le spese militari Nato al 5% sulle quali Solovyov accusa la Presidente del Consiglio di aver deluso il presidente americano Donald Trump: "È stato irrimediabilmente deluso da Meloni", ha detto in una nuova diretta streaming sul suo canale Solovyov Live, intitolata "Politica russofoba in Italia". "Trump comunque non ama più Meloni, lei lo ha deluso. Se prova a comprare questo amore, finisce sotto la 'definizione' che le ha causato tanta isteria", ha aggiunto il giornalista russo riferendosi probabilmente alle polemiche di fine aprile, quando aveva apostrofato la premier italiana con parole volgari. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Solovyov, altro attacco osceno a Meloni: "Se prova a c0mprare l'amore..."

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