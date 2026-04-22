Attacco russo a Meloni Solovyov insiste | E’ fascista perché si offende?

Vladimir Solovyov ha nuovamente attaccato la presidente del Consiglio, sostenendo che sia fascista e chiedendosi perché si offenda. La polemica si inserisce in un contesto di tensione tra le parti, con dichiarazioni che continuano a susseguirsi. La discussione si concentra sulle accuse rivolte alla figura politica, senza che siano state ancora fornite prove ufficiali o dettagli specifici a supporto di queste affermazioni.

(Adnkronos) – "Meloni è fascista, perché si offende?". Vladimir Solovyov insiste e continua ad attaccare la presidente del Consiglio. Il giornalista russo, dopo gli insulti rivolti ieri alla premier, oggi torna alla carica nel suo programma sulla tv russa. Il propagandista, vicino al Cremlino e megafono di Vladimir Putin, apostrofa ancora la premier. "Questi bastardi.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Il conduttore russo Solovyov insulta Meloni, 'fascista p...'Pesanti insulti a Giorgia Meloni da parte del giornalista e presentatore televisivo russo, Vladimir Solovyov, vicino alle posizioni del Cremlino, che... Gli insulti a Giorgia Meloni del conduttore e propagandista russo Solovyov: “Fascista putt…”Vladimir Solovyov, presentatore russo filogovernativo, nel corso di una puntata del suo programma ha insultato pesantemente Giorgia Meloni. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Meloni sull’attacco russo: Propagandista di regime non può dare lezioni. Solidarietà di Mattarella; Attacco a Giorgia Meloni dal conduttore russo Solovyov, Farnesina convoca ambasciatore; Meloni attaccata dalla tv russa. Gli insulti durissimi di Solovyev (in lingua italiana). La premier: Non saranno queste caricature a farci cambiare strada. Solidarietà di Mattarella; Meloni insultata dalla tv russa, Tajani convoca l'ambasciatore. Solidarietà del Colle. E lei risponde. Attacco a Giorgia Meloni dal conduttore russo Solovyov, Farnesina convoca ambasciatoreLeggi su Sky TG24 l'articolo Attacco a Giorgia Meloni dal conduttore russo Solovyov, Farnesina convoca ambasciatore ... tg24.sky.it Gli insulti a Giorgia Meloni del conduttore e propagandista russo Solovyov: Fascista putt…Vladimir Solovyov, presentatore russo filogovernativo, nel corso di una puntata del suo programma ha insultato pesantemente Giorgia Meloni ... fanpage.it Gli eredi Mattei contro Giorgia Meloni: «Via il nostro nome dal suo piano» x.com Solovyov non si scusa: «Meloni sostiene i nazisti di Kiev» - facebook.com facebook