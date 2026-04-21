Durante una trasmissione televisiva russa, il conduttore ha rivolto insulti pesanti e volgari in diretta a una figura politica italiana. Le parole offensive sono state pronunciate durante il programma, senza alcun preavviso o contestualizzazione. La discussione si è svolta davanti a un pubblico televisivo, generando reazioni immediate sui social media e tra gli spettatori. La vicenda ha suscitato attenzione nel settore dei media e nelle cronache politiche internazionali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Offese in diretta durante il programma televisivo. Il giornalista e conduttore televisivo russo Vladimir Solovyov, noto per la sua vicinanza alle posizioni del Cremlino, ha rivolto pesanti insulti alla presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni durante una puntata del suo programma Polnyj Kontakt (Full Contact). Nel corso della trasmissione, Solovyov ha parlato in italiano utilizzando espressioni volgari e offensive, arrivando a definire la premier “fascista”, “idiota patentata” e “cattiva donnuccia”, oltre a coniare un soprannome denigratorio, apostrofandola come ‘PuttaMeloni’. Accuse e dichiarazioni contro la premier.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Meloni, insulti pesanti e volgari dalla TV russa: attacco del conduttore Solovyov

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