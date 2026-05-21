L’amministrazione di Solofra ha inviato nuovamente una richiesta al Prefetto dopo aver ricevuto un bilancio bocciato. Durante la seduta, si è verificato un blackout misterioso che ha interrotto lo streaming, sollevando interrogativi su cosa possa averlo causato. La maggioranza dei consiglieri, invece, è rimasta quasi del tutto assente al momento del voto, lasciando molte domande senza risposta su questa assenza e sui problemi tecnici verificatisi durante l’incontro.

? Domande chiave Chi ha causato il misterioso blackout dello streaming durante la seduta?. Perché la maggioranza è rimasta quasi del tutto assente al voto?. Come influirà il blocco del bilancio sui servizi per i cittadini?. Quali decisioni prenderà il Prefetto nei prossimi venti giorni?.? In Breve Martucci e Maffei hanno votato a favore nonostante il rifiuto del bilancio.. Il termine per la gestione prefettizia è fissato entro venti giorni.. L'assemblea si è svolta con la presenza di otto consiglieri a Palazzo Orsini.. Il ritardo contabile supera la scadenza normativa del 30 aprile.. Il bilancio del Comune di Solofra non è stato approvato durante la seduta odierna a Palazzo Orsini, costringendo l’amministrazione a un nuovo confronto con il Prefetto di Avellino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Solofra, bilancio bocciato: l’amministrazione torna dal Prefetto

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