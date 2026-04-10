Mancano pochi giorni alla scadenza stabilita per l’Amministrazione Moretti, mentre il Comune di Solofra si trova al centro di un procedimento giudiziario e di un bilancio bocciato in sede di verifica. Le autorità stanno esaminando alcune irregolarità finanziarie e la gestione amministrativa, con la decisione finale che potrebbe avere ripercussioni sul futuro dell’amministrazione locale. La situazione si fa sempre più tesa, mentre il tempo per intervenire si riduce.

Tempo di lettura: 2 minuti I granelli nella clessidra sono sempre di meno, la deadline si avvicina e per il Comune di Solofra potrebbe essere il ‘de profundis’ o la vittoria che nessuno si aspetta. Il 13 aprile è vicino, si tratta della data di convocazione del consiglio comunale, quello utile per l’approvazione di un bilancio che era stato bocciato il 12 di marzo e che aveva sancito la crisi dell ‘amministrazione Moretti, tra spaccature interne, nomine mai comunicate, dimissioni e figure mancanti da mesi. Una situazione che aveva costretto il Prefetto a prendere la situazione in mano e stabilire i canonici 20 giorni per rimettere la situazione in moto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Countdown per l’Amministrazione Moretti: tra bilancio bocciato e indagini della Procura

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