Il circuito ATP è caratterizzato dalla costante presenza di due giocatori che dominano gli appuntamenti principali, arrivando spesso in finale e distanziando gli avversari più vicini. Questo scenario evidenzia una differenza notevole tra loro e gli altri tennisti, che incontrano più difficoltà a raggiungere le fasi finali dei tornei. La situazione attuale si distingue per la forte leadership dei due atleti più quotati.

Il circuito ATP vive una fase chiaramente contraddistinta dal dominio assoluto dei due fenomeni. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, rare eccezioni a parte, arrivano sempre in fondo nei tornei in cui partecipano e vantano un gap significativo nei confronti dei più diretti rivali. Juan Martin Del Potro, ex grande giocatore argentino, si è espresso sul tema e ha indicato la strada da seguire per provare a battere lo spagnolo e l’italiano. L’argentino, in un’intervista ad AFP, ha affermato: “ Durante l’era dei Big 3, pochissimi sono riusciti a vincere oltre a loro. E oggi credo che in pochi possano battere Carlos Alcaraz e Jannik Sinner: hanno conquistato gli ultimi nove Slam e sembrano un gradino sopra gli altri “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Del Potro indica la strada: “Così i giovani possono battere Alcaraz e Sinner”

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