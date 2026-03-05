Novak Djokovic molto carico | Posso ancora battere Sinner e Alcaraz

Novak Djokovic si presenta a Indian Wells determinato e sicuro di sé, affermando di poter ancora sconfiggere sia Jannik Sinner che Carlos Alcaraz. Il tennista serbo, dopo un periodo di alti e bassi, si mostra pronto a confrontarsi con i principali avversari del momento, puntando a tornare in vetta nel circuito. La sua presenza nel torneo è particolarmente attesa dagli appassionati di tennis.

Novak Djokovic riparte da Indian Wells con la consapevolezza di poter essere ancora protagonista assoluto del circuito. Alla vigilia del suo esordio, il campione serbo ha parlato in conferenza stampa facendo il punto sul suo momento, tra il ricordo della recente finale agli Australian Open, la sfida con la nuova generazione e il legame speciale con il torneo californiano. Il percorso di Djokovic a Melbourne è stato uno dei momenti più significativi del suo inizio di 2026. Il serbo ha prima superato in semifinale il due volte campione in carica Jannik Sinner dopo una lunga battaglia, prima di arrendersi nell’ultimo atto al numero uno del mondo Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Oasport.it

Djokovic chiarisce: “Non penso al 25° Slam. Sinner e Alcaraz sono a un livello superiore, ma posso battere chiunque”Gli Australian Open sono da sempre la casa di Novak Djokovic, ricordando i suoi 10 successi a Melbourne.

