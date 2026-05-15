Barbara d' Urso contro tutti | Umiliata e trattata come una traditrice da Mediaset Rai? Sono spariti tutti
Barbara d'Urso ha rilasciato una lunga intervista a La Stampa, durante la quale ha parlato della sua relazione professionale con Mediaset, descrivendo la rottura e le modalità con cui si è conclusa. Ha anche riferito di aver avviato una causa legale contro l’azienda del Biscione e ha espresso il suo punto di vista sulla situazione attuale relativa alla Rai, affermando che molti professionisti sono scomparsi da quel contesto. La giornalista ha riferito di sentirsi umiliata e trattata come una traditrice da Mediaset.
Barbara d'Urso, in una lunga intervista rilasciata a La Stampa, ha raccontato per la prima volta in modo più dettagliato la rottura con Mediaset, la causa legale avviata contro l’azienda del Biscione e quindi con Pier Silvio Berlusconi. Un senso di isolamento che ha cercato di spiegare in un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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