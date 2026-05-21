Solet si racconta | L’Inter? Milano è bellissima Ma qui a Udine sono a casa

Da calcionews24.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oumar Solet, difensore dell’Udinese nato nel 2000, ha commentato la sua stagione e la situazione attuale. Ha parlato della sua esperienza in Friuli, affermando di sentirsi a casa, anche se ha un buon ricordo dell’Inter e di Milano, città che descrive come molto bella. Solet ha condiviso alcuni dettagli sulla squadra, menzionando il tecnico Runjaic, e ha ricordato il suo idolo Ronaldinho. In vista del mercato, si parla molto del suo nome e delle sue prestazioni durante l’anno.

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