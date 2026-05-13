Calciomercato Inter LIVE | Muharemovic si allontana Solet guarda a Milano

Nel calciomercato dell'Inter, alcune trattative sono in fase di evoluzione. Muharemovic si sta allontanando dal club, mentre Solet sembra interessato a trasferirsi a Milano. La redazione di Inter News 24 monitora costantemente le novità, con aggiornamenti sulle trattative, incontri e eventuali affari conclusi. La sessione di mercato resta aperta e in continuo fermento, con vari nomi coinvolti e cambi di direzione nelle trattative.

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Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – MERCOLEDI’ 13 MAGGIO Muharemovic all’Inter subisce una frenata, Carnevali va a Londra: nel frattempo la Juve ci pensa.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Muharemovic si allontana, Solet guarda a Milano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Calciomercato Inter LIVE: Corona “spoilera” Muharemovic all’Inter, Solet guarda a Milanodi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Calciomercato Inter LIVE: Muharemovic si avvicina, la situazione del rinnovo di Calhanogludi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Temi più discussi: Intrigo Muharemovic: l’Inter accelera per chiudere, muro Juve e scontro. La Premier…; Bastoni, Palestra, Nico Paz: come potrebbe cambiare l'Inter per restare al top; Juventus, pronto il dispetto all’Inter: inserimento su Muharemovic, cosa sta succedendo; L'Inter guarda già avanti: dal sogno Nico Paz a Kone, i cinque possibili acquisti post Scudetto da regalare a Chivu. Si prevede che l'Inter firmi fino a due difensori quest'estate. Il nome più probabile è quello di Muharemovic e Solet. reddit ???????? ??-n9n9.co-.tcw - Results on X | Live Posts & Updates x.com Inter, accordo di massima per Muharemovic: ecco la contropartitaL’ Inter ha scelto Muharemovic come primo rinforzo per la difesa in vista della prossima stagione. Dopo l’intesa con il bosniaco, Calciomercato.it ha appurato che è arrivata anche quella con il ... calciomercato.it Muharemovic, intrigo a 3 che coinvolge l’Inter: come stanno le cose. Ci sono state pressioni…Da tempo l'Inter ha messo gli occhi sul difensore bosniaco ... msn.com