Calciomercato Inter LIVE | Muharemovic si allontana Solet guarda a Milano
Nel calciomercato dell'Inter, alcune trattative sono in fase di evoluzione. Muharemovic si sta allontanando dal club, mentre Solet sembra interessato a trasferirsi a Milano. La redazione di Inter News 24 monitora costantemente le novità, con aggiornamenti sulle trattative, incontri e eventuali affari conclusi. La sessione di mercato resta aperta e in continuo fermento, con vari nomi coinvolti e cambi di direzione nelle trattative.
Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – MERCOLEDI’ 13 MAGGIO Muharemovic all’Inter subisce una frenata, Carnevali va a Londra: nel frattempo la Juve ci pensa.🔗 Leggi su Internews24.com
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Si prevede che l'Inter firmi fino a due difensori quest'estate. Il nome più probabile è quello di Muharemovic e Solet. reddit
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