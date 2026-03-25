TS – Solet obiettivo dichiarato dell’Inter | i nerazzurri vogliono giocare d’anticipo

L'Inter sta valutando l'acquisto di un difensore centrale e ha individuato in Oumar Solet il candidato principale. La società nerazzurra ha come obiettivo quello di rinforzare la linea difensiva e sta seguendo da vicino la situazione del giocatore. La trattativa è attualmente in fase preliminare, senza annunci ufficiali o dettagli sulle modalità di trasferimento.

Solet. L’ Inter ha messo nel mirino il rinforzo ideale per la propria retroguardia e il nome in cima alla lista è quello di Oumar Solet. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club nerazzurro è in prima fila da tempo per il difensore francese dell’ Udinese, considerato il profilo perfetto per ringiovanire il reparto senza perdere in fisicità e atletismo. Marotta e Ausilio hanno pronti i motori per l’assalto estivo, decisi a regalare a Cristian Chivu un elemento capace di integrarsi rapidamente nei meccanismi della difesa a tre. La strategia milanese è chiara: muoversi con estrema rapidità per sbaragliare la concorrenza. Come riferito dal quotidiano, sono infatti “ previsti contatti diretti dopo Pasqua con l’entourage di Solet “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Articoli correlati Solet Udinese, aria d’addio? Inter in agguato! I nerazzurri attendono il via libera giudiziarioSolet Udinese, aria d’addio? Inter in agguato! I nerazzurri attendono il via libera giudiziario André Milan, affare a rischio? I rossoneri possono... McTominay: “Il Milan? Sono partite che tutti vogliono giocare. L’obiettivo è…”Intervenuto dopo la vittoria contro il Cagliari, il calciatore del Napoli Scott McTominay ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni in vista anche...