Paratici annuncia | Quando saremo salvi parleremo con Vanoli Roma? Essere accostato a grandi club fa sempre piacere

Il direttore sportivo della Fiorentina ha parlato prima della partita contro la Roma, annunciando che una volta raggiunta la salvezza in campionato, si confronterà con il suo collega per discutere di questioni legate alla squadra. Ha inoltre commentato il suo apprezzamento per il possibile avvicinamento a grandi club, senza specificare dettagli. Durante il prepartita, ha presentato la sfida del 35° turno di Serie A tra le due squadre.

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