Solet | In Italia si rischia poco io gioco la palla come un centrocampista Mi voleva il Napoli poi

Un giovane difensore, alla sua prima stagione piena in Serie A con l'Udinese, ha dichiarato di sentirsi a suo agio nel ruolo di centrocampista e ha affermato di preferire un approccio che minimizza i rischi. Ha rivelato di essere stato cercato dal Napoli, ma non ha fornito dettagli sulla trattativa o sui motivi della sua scelta. La sua performance nel campionato italiano ha attirato l'attenzione di diversi club, evidenziando la sua crescita e il suo valore sul mercato.

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Un indizio c’è: "Milano è una città bellissima e molto viva. Mi piace". Oumar Solet misura le parole con molta attenzione, ma alla domanda su Milano, visto l’interesse dell’Inter, risponde così. È figlio di un avvocato che lo segue e gli consiglia le scelte da fare. Il difensore col numero 28 dell’Udinese sta chiudendo una grande stagione, la prima intera, dopo aver già dato un saggio delle sue qualità da gennaio a giugno del 2025. In 34 presenze ha segnato tre gol e servito un assist. Ma sono la sicurezza con cui gioca, palla al piede, testa alta, passaggi filtranti o lanci millimetrici che impressionano e che ne fanno una pepita preziosa per i Pozzo e un oggetto del desiderio per il prossimo mercato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Solet: "In Italia si rischia poco, io gioco la palla come un centrocampista. Mi voleva il Napoli, poi..." ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Sullo stesso argomento Napoli: sotto il possesso palla, troppo pocoNapoli: sotto il possesso palla, troppo poco Un errore iniziale fatale, la mancanza di incisività oltre il possesso palla, la difficoltà a tirare in... Da obiettivo del Napoli a oggetto del mistero: “Mi chiedo anch’io perché non gioco”Dan Ndoye confessa il suo disagio al Nottingham Forest: l’attaccante svizzero, obiettivo estivo del Napoli, non trova spazio e si interroga... A Reggio partita vera..due legni del Sassuolo e grande bagarre..a Udine si è consumata la classica partita all'italiana...primo tiro in porta dell'Udinese al 91' da 30mt Solet..d'altronde se la Cremonese restasse in A scatterebbe l'obbligo di riscatto per Payero 5 x.com [Biasin] NUOVO: Oumar Solet ha SORPASSATO Tarik Muharemovi? come rinforzo difensivo preferito dell'Inter quest'estate. Ma il 26enne non sarà l'unica mossa che il club farà in difesa quest'estate. reddit L'Inter rivoluziona la difesa: da Solet a Muharemovic, come può cambiare la difesa dei nerazzurri e il futuro di Bastoni, Bisseck, De Vrij, Acerbi e DarmianLa squadra di Chivu si prepara ad un corposo restyling per quanto riguarda il pacchetto difensivo: pronto il doppio colpo che potrebbe essere finanziato dalla partenza di Bisseck. msn.com Solet: Voglio tornare in Champions, Milano mi piace. E sull’interessamento dell’Inter...Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il difensore dell'Udinese ha parlato delle sue qualità e anche del suo futuro ... msn.com