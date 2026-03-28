Dan Ndoye, attaccante svizzero attualmente al Nottingham Forest, ha espresso pubblicamente il suo disagio per la mancanza di spazio in squadra. L’ex obiettivo di mercato del Napoli si è chiesto il motivo per cui non abbia avuto molte occasioni di scendere in campo, manifestando il suo rammarico in modo diretto. La sua situazione attuale ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori.

Dan Ndoye confessa il suo disagio al Nottingham Forest: l’attaccante svizzero, obiettivo estivo del Napoli, non trova spazio e si interroga pubblicamente sulle scarse opportunità ricevute in Premier League. Ndoye e il Nottingham: le domande senza risposta. Dopo l’esclusione dai titolari che caratterizza la sua esperienza inglese, l’ex Bologna ha deciso di parlare apertamente della situazione. Nel post-partita della sfida tra Svizzera e Germania, Ndoye ha ammesso una verità scomoda: “ Perché non gioco al Nottingham? Me lo chiedo anch’io “. Una dichiarazione che fotografa il malcontento di un giocatore che non riesce a integrarsi nel progetto di Nuno Espírito Santo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Da obiettivo del Napoli a oggetto del mistero: “Mi chiedo anch’io perché non gioco”

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