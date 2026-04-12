Napoli | sotto il possesso palla troppo poco

Nel match di Napoli, la squadra ha mantenuto il possesso palla per gran parte del tempo, ma con scarsi risultati offensivi. Un errore all'inizio ha compromesso le possibilità di recupero, evidenziando una mancanza di incisività davanti alla porta. La difficoltà a creare occasioni da rete e a finalizzare le azioni offensive ha caratterizzato l’intera partita, lasciando poco spazio a interpretazioni alternative.

Un errore iniziale fatale, la mancanza di incisività oltre il possesso palla, la difficoltà a tirare in porta. In questi tre punti può esserci la sintesi del pareggio a Parma per il Napoli sancendo definitivamente la chiusura del discorso scudetto anche al netto del risultato di Como. I fab four tolgono troppo in fase d’attacco dove serve Alisson per sfondare le barriere di squadre come quella di Cuesta. Nel primo tempo inizio choc dopo 30 secondi. Frittata di Juan Jesus che va su Buongiorno e lascia Strefezza solo che in diagonale trafigge Vanja. Il Parma arretra con tutti gli effettivi e chiude gli spazi, il Napoli inizia a imbastire manovre per andare in porta ma gli spazi sono chiusi e si finisce in mischia.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli: sotto il possesso palla, troppo poco Cesena-Milan 2-0, LIVE Primavera: possesso palla rossonero | PmCesena Primavera: Fontana, Domeniconi, Baietta, Zamagni, Galvagno, Wade, Marini, Ridolfi, Casadei, Berti, Amadori. Juventus, i dati della sconfitta col Cagliari: 80% possesso pallaI numeri del match La sconfitta della Juventus suona davvero beffarda a un analisi delle statistiche. Napoli Lecce 2 1 vittoria importantissima in rimonta per gli azzurri