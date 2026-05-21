Sole e temperature in aumento a Verona anche all' inizio della prossima settimana

A Verona il cielo rimarrà soleggiato e le temperature continueranno ad aumentare anche nei primi giorni della prossima settimana. Un anticiclone di origine sub-tropicale si sposterà sul Mediterraneo, portando condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte del territorio italiano, Veneto incluso. La presenza di questa massa di aria calda favorirà un aumento delle temperature massime, mantenendo il clima asciutto e soleggiato per diversi giorni.

«Un promontorio di alta pressione d’origine sub-tropicale guadagnerà terreno sul bacino del Mediterraneo, favorendo condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte del territorio nazionale, Veneto compreso. Nel contempo, le temperature aumenteranno sia nei valori minimi sia nei valori. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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