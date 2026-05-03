Inizio settimana tra sole e nuvole su Bari e provincia | temperature in risalita

L'inizio della settimana a Bari e nella provincia vede condizioni meteorologiche variabili, con presenza di sole e nuvole. Dopo la perturbazione che ha interessato la fine di aprile e le temperature più basse degli ultimi giorni, il clima si presenta in risalita. Le previsioni indicano venti deboli e qualche annuvolamento, senza l’arrivo di piogge. La situazione si mantiene stabile, con un quadro meteo che si alterna tra momenti di sole e nubi sparse.

Sarà un inizio settimana tra sole e qualche nuvola su Bari e provincia. Dopo la perturbazione che ha segnato la fine di aprile e le temperature più fresche degli ultimi giorni, il clima dovrebbe tornare mite, con venti deboli e qualche annuvolamento, ma senza piogge.Le previsioniIn particolare.🔗 Leggi su Baritoday.it

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