Pasquetta con sole e temperature in aumento su Bari e provincia inizio settimana dal tempo stabile

A Bari e nella sua provincia, la giornata di Pasquetta si è caratterizzata da tempo soleggiato e temperature in aumento. Dopo i giorni di maltempo che hanno interessato la zona, le condizioni meteorologiche sono tornate stabili e favorevoli. L’inizio della settimana successiva si presenta con un quadro climatico tranquillo, senza piogge o fenomeni particolari. La situazione offre condizioni favorevoli per le attività all’aperto.

Dopo l'intensa ondata di maltempo dei giorni scorsi, torna il sereno: salve scampagnate e gite fuori porta, ma per il secondo weekend di aprile lo scenario potrebbe cambiare nuovamente Archiviata l'intensa ondata di maltempo dei giorni scorsi, per le feste di Pasqua il sole è tornato a splendere. Cieli sereni e temperature in aumento contraddistingueranno l'inizio della nuova settimana, a cominciare da domani, giorno di Pasquetta. Assicurate dunque gite e scampagnate, con il tempo che si manterrà stabile almeno fino a giovedì. Per il secondo weekend di aprile, però, lo scenario potrebbe cambiare ancora. Come si legge sul sito... 🔗 Leggi su Baritoday.it

Pioggia, vento e temperature in calo: inizio settimana dal tempo instabile, poi torna il soleLe previsioni di 3BMeteo per i prossimi giorni: dal tempo 'ballerino' ad un graduale miglioramento, in vista del primo fine settimana di primavera...

Sole e temperature in aumento: tempo stabile per il weekend di PasquaL’anticiclone delle Azzorre, con contributo subtropicale, domina il quadro meteorologico sulla Lombardia garantendo piena stabilità atmosferica per...

Temi più discussi: Pasqua e Pasquetta con sole e massime fino a 26°C, primavera da Nord a Sud; Weekend di Pasqua e Pasquetta con sole e clima molto mite; Pasqua e Pasquetta con sole e caldo. Non succedeva da cinque anni; Meteo, Pasquetta con sole e picchi di 25 gradi: ecco dove.

Meteo, Pasquetta con sole protagonista sull'Italia: le previsioniTemperature oltre la norma, specie al Centro-nord con punte intorno ai 25 gradi. L'alta pressione garantisce tempo stabile ovunque. Le previsioni meteo per Pasquetta ... meteo.it

Pasquetta, sole e caldo primaverile: temperature fino a 27 gradi. Le previsioniPasquetta bagnata? Non quest'anno. Il meteo su Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli, regala una festività all'insegna del sole e del bel tempo. Per la giornata di lunedì ... ilgazzettino.it

Le probabili formazioni per il lunedì di Pasquetta #Juve #Genoa #juventus #SerieA facebook

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