Software spia nei pc dei magistrati perquisizioni domiciliari e informatiche

La Procura di Milano ha avviato indagini che coinvolgono l'uso di software spia sui computer di alcuni magistrati. Sono state effettuate perquisizioni sia domiciliari che informatiche nell'ambito di un'operazione coordinata con il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Le attività riguardano verifiche su possibili intercettazioni illegali e l'uso non autorizzato di strumenti tecnologici. La vicenda ha portato all'attenzione delle autorità le modalità di accesso e monitoraggio dei dispositivi utilizzati dai magistrati.

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AGI - La Procura di Milano d'intesa con il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo ha svolto delle perquisizioni domiciliari e informatiche nell'ambito dell'inchiesta per accessi abusivi ai computer in uso ai magistrati tramite il sistema ECM installato sui dispositivi del Ministero della Giustizia. Le perquisizioni risalgono a marzo ma ne viene data notizia oggi. Il caso era stato sollevato dalla trasmissione televisiva Report. Gli accessi, secondo quanto riferito dal procuratore capo Marcello Viola, risultano concentrati nel distretto giudiziario di Torino. "Gli accertamenti investigativi si sono resi necessari... 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Software spia nei pc dei magistrati, perquisizioni domiciliari e informatiche ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video REPORT E SOFTWARE SPIA MAGISTRATI: Watergate vs Gestione IT Sullo stesso argomento Leggi anche: Computer dei magistrati, Report: “Attività anomala sul software dopo la puntata”. Ranucci: “Per conto di chi?” Rabbit R1 rinato: il nuovo software comanda il PC con l’IA? Cosa sapere Rabbit rilascia RabbitOS 2 per permettere al dispositivo R1 di comandare i PC. Ma quale software spia nei Pc dei magistrati: l'esperto smonta l'allarme sul ministero della GiustiziaNon un Watergate digitale, ma l’ennesimo cortocircuito tra tecnologia, politica e percezione pubblica. È questa la conclusione a cui arriva il docente ed esperto di cybersicurezza Matteo Flora, che ... notizie.tiscali.it Mackinson, autore degli scoop su Minetti che si sono sgretolati pezzo dopo pezzo, scrive oggi sul Fatto che Report aveva ragione sul software spia al ministero della Giustizia e piange: È sempre colpa della stampa. Peccato che il collega specializzato in s x.com Report: Software spia pc dei magistrati/ Replica Nordio: Fake news, programma in funzione dal 2019Va in scena in queste ore lo scontro a distanza fra il ministro Nordio e la trasmissione Report su un software che spierebbe i pc dei magistrati È scontro a distanza fra Report e il ministro della ... ilsussidiario.net