Dopo la trasmissione di Report, sono emerse attività anomale sul software utilizzato dai magistrati, con alcuni segnali di comportamenti sospetti. Il conduttore ha sollevato dubbi sulla natura di queste operazioni, chiedendo pubblicamente per chi e per quale scopo siano state eseguite. Il tema è stato affrontato nel contesto delle recenti indagini e delle dichiarazioni del ministro della Giustizia.

“Per conto di chi?”. E soprattutto “per fare cosa?”. Mentre il ministro della Giustizia Carlo Nordio si sbracciava in Parlamento per rassicurare magistrati e opinione pubblica sull’assoluta inviolabilità dei computer della Giustizia, bollando come “spazzatura” l’inchiesta di Report, nei sistemi informatici del ministero di via Arenula si registrava una frenetica attività tecnica. Una sequenza di operazioni concentrate proprio nelle ore successive alla messa in onda del servizio che aveva sollevato dubbi sulla sicurezza delle postazioni utilizzate dai magistrati. A rivelarlo è stato lo stesso Sigfrido Ranucci durante la presentazione del suo libro “Il ritorno della casta: assalto alla giustizia”, accanto al magistrato Nino Di Matteo e al giornalista Andrea Vianello. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Computer dei magistrati, Report: “Attività anomala sul software dopo la puntata”. Ranucci: “Per conto di chi?”

Report, la testimonianza esclusiva sul software per i magistrati: «L’ordine della Presidenza del Consiglio di installare ECM sui computer»“Certe volte noi facciamo le cose come amministrazione che ci vengono imposte da altre forze.

Software per entrare nei computer dei magistrati, Report: “Sapevano in anteprima intercettazioni e arresti”La nuova inchiesta di Report ha svelato che dal 2019 i tecnici del Dipartimento tecnologico del Ministero della Giustizia hanno installato su 40mila...

Tutto quello che riguarda Computer dei magistrati Report Attività....

Temi più discussi: Giustizia sotto esame: il ministero rassicura, nessun controllo da remoto sui pc delle toghe; Tutto esaurito per Ranucci: Felice di non aver avuto la solita solidarietà pelosa; La Guardia di Finanza acquisisce gli atti sull'assunzione della moglie di un deputato al Garante Privacy; Computer dei magistrati, il Ministero: Nessun controllo remoto con Ecm.

Giustizia sotto esame: il ministero rassicura, nessun controllo da remoto sui pc delle togheUn punto chiave della rassicurazione riguarda gli amministratori di sistema. Secondo il ministero, si tratta di un gruppo ristretto di quattro amministratori all’uopo designati in tutto il territorio ... giornalelavoce.it

Report e caso magistrati spiati che si sgonfia/ Software trojan? Innocuo ma per Ranucci ci sono gravi falleReport, si sgonfia il caso dei magistrati spiati: software trojan innocuo e nessun riscontro da verifiche procura. Ma Ranucci rilancia: ci sono gravi falle Nonostante il caso si sia sgonfiato, Report ... ilsussidiario.net

Esclusiva: gli interventi dei tecnici del Ministero sul programma Ecm subito dopo la puntata di Report Mentre il ministro Nordio rassicurava parlamentari, magistrati e opinione pubblica sulla inviolabilità dei computer della Giustizia, i tecnici del Ministero si aff - facebook.com facebook

APPLE HA LANCIATO I 'MACBOOK NEO', LA NUOVA LINEA DI COMPUTER PORTATILI 'LOW-COST': COSTERANNO... x.com