È stato presentato il nuovo software RabbitOS 2, pensato per il dispositivo R1. Questo aggiornamento gratuito consente al R1 di controllare i PC tramite comandi vocali grazie all’introduzione del sistema DLAM. La novità permette di gestire attività sul computer in modo più semplice e diretto, sfruttando le capacità dell’intelligenza artificiale integrata nel software.

? Cosa sapere Rabbit rilascia RabbitOS 2 per permettere al dispositivo R1 di comandare i PC.. L'aggiornamento gratuito introduce il sistema DLAM per gestire attività tramite comandi vocali.. RabbitOS 2 trasforma il piccolo dispositivo arancione Rabbit R1 in un assistente capace di dialogare con i computer, puntando a correggere le criticità emerse dopo il lancio avvenuto all’inizio del 2024. Il gadget che aveva attirato una massa enorme di preordini, ma che aveva poi faticato a soddisfare gli utenti a causa di prestazioni non all’altezza e dubbi sulla gestione della privacy, tenta ora la via del riscatto software. Sebbene l’estetica e la struttura fisica del prodotto rimangano invariate, l’aggiornamento del sistema operativo introduce cambiamenti strutturali volti a superare la percezione di un semplice contenitore per applicazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rabbit R1 rinato: il nuovo software comanda il PC con l’IA

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