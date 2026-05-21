Due educatrici coinvolte in un caso di morte di una bambina di 13 anni sono state entrambe assolta. La donna a cui era stata affidata la minore è stata assolta perché il fatto non costituisce reato. La vicenda riguarda il decesso della ragazza, avvenuto a causa di un'ostruzione delle vie respiratorie causata da un pezzo di pandoro. La procura aveva aperto un procedimento, ma il tribunale ha deciso per l'assoluzione di entrambe le educatrici.

Sono state assolte entrambe. La prima, a cui era stata affidata la bimba, "perché il fatto non costituisce reato". L’altra, che quel pomeriggio si adoperò con la specifica manovra salvavita (detta di Heimlich), "per non avere commesso il fatto". Nella tarda mattinata di ieri, al termine del rito abbreviato, è quanto ha deciso il gup Andrea Galanti per le due educatrici accusate di omicidio colposo in cooperazione per la bimba di 13 anni soffocata da una fetta di pandoro e morta dopo una settimana di agonia. Le motivazioni della sentenza verranno depositate entro 90 giorni. La procura aveva chiesto la condanna a 2 anni e 8 mesi per la prima educatrice, difesa dall’avvocato Francesco Manetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Soffocata dal pandoro. Deceduta a 13 anni. Assolte le due educatrici

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