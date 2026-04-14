Morì davanti alla sede di Sky a Milano assolte le due guardie giurate

Nella notte tra il 19 e il 20 agosto 2023, due guardie giurate bloccarono davanti alla sede di Sky a Milano una persona che poi morì sul posto. La Corte d’Assise di Milano ha stabilito che le due guardie sono state assolte perché avevano agito in adempimento del loro dovere. La decisione si basa sul fatto che le guardie hanno agito nel rispetto delle procedure previste per quel tipo di intervento.

AGI - La Corte d’Assise di Milano ha assolto per avere agito “nell’ adempimento del dovere ” le due guardie giurate che, nella notte tra il 19 e il 20 agosto 2023, bloccarono Giovanni Sala davanti alla sede di Sky a Rogoredo. L'uomo originario di Palermo ma domiciliato a Varese è deceduto all'età di 34 anni. I giudici di Milano applicano la scriminante dell'adempimento del dovere . I giudici hanno applicato la scriminante dell’"adempimento del dovere" prevista dall’ articolo 51 del codice penale. La Procura aveva chiesto la condanna per gli imputati a 6 anni e 4 anni e mezzo di reclusione per omicidio preterintenzionale. “Qui non c'era quel caso di stretta necessità per cui serviva usare violenza e basta vedere i video delle telecamere di sorveglianza per capire", aveva argomentato nella requisitoria il pm Alessandro Gobbis.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Morì davanti alla sede di Sky a Milano, assolte le due guardie giurate “Agirono nell’adempimento del dovere”, assolte le due guardie giurate che bloccarono un uomo davanti alla sede Sky di MilanoSono state assolte perché ritenute “non punibili” per aver agito nell’adempimento del dovere le due guardie giurate imputate per la morte di Giovanni... Palermitano morto bloccato a terra davanti alla sede Sky di Milano: assolti i due vigilantesI giudici della prima Corte d'Assise di Milano ha assolto ritenendo "non punibili" - per la scriminante di aver agito "nell'adempimento del dovere" -...