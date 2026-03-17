Senigallia eroi in divisa salvano un 40enne dopo l' incidente a Vicenza | come hanno fatto

A Vicenza, due agenti di polizia hanno soccorso un uomo di 40 anni rimasto colpito da un malore dopo un incidente stradale. I poliziotti sono intervenuti sul luogo dell’incidente e hanno prestato assistenza al conducente fino all’arrivo dei mezzi di emergenza. Successivamente, l’automobilista è stato riconosciuto in Questura a Padova.

Forte gesto di altruismo e prontezza è stato compiuto da due poliziotti del XIV Reparto Mobile di Senigallia, che hanno salvato la vita a un automobilista colto da malore e coinvolto in un incidente stradale nella provincia di Vicenza. L’intervento è avvenuto nella mattinata di martedì 17 marzo, durante il trasferimento del contingente verso la Questura di Padova, dove i soccorritori sono stati successivamente ricevuti e ringraziati dal Questore per il loro gesto. Il salvataggio sulla provinciale: la ricostruzione dei fatti Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nella mattinata di oggi, martedì 17 marzo, il contingente del XIV Reparto Mobile di Senigallia aveva appena concluso il proprio servizio di aggregazione a Cortina D’Ampezzo in occasione delle Paralimpiadi invernali. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Senigallia, eroi in divisa salvano un 40enne dopo l'incidente a Vicenza: come hanno fatto Articoli correlati Napoli, poliziotti eroi salvano la vita ad un giovane dopo un grave incidente la vigilia di NataleUn intervento provvidenziale da parte dei due poliziotti nella notte della vigilia di Natale che è servito a salvare la vita ad un 25enne rimasto... 17 eroi fuori servizio: salvano vite a GoriziaSette diciassette operatori delle forze dell’ordine di Gorizia hanno ricevuto un riconoscimento ufficiale per aver dimostrato dedizione e spirito di...