Nel primo pomeriggio di lunedì 6 aprile 2026, tre escursionisti sono stati soccorsi in diverse zone del Friuli a causa di infortuni durante le loro attività all’aperto. L’intervento del soccorso alpino ha coinvolto diverse squadre impegnate a raggiungere e assistare le persone coinvolte in condizioni di necessità. Le operazioni di recupero sono durate alcune ore e sono state coordinate con le autorità locali.

Tre escursionisti sono stati soccorsi nel primo pomeriggio di lunedì 6 aprile 2026 in diverse località del territorio friulano, a seguito di infortuni avvenuti durante le loro attività all’aperto. Le operazioni di recupero hanno il coordinamento e l’intervento attivo delle stazioni del Soccorso alpino di Maniago e Moggio Udinese, che hanno gestito tre emergenze distinte in zone diverse della regione. Dettagli dei soccorsi tra laghi e vette. Il primo allarme è scattato verso le 14 a Barcis. Un uomo di 57 anni ha riportato la frattura di una caviglia dopo una caduta lungo il sentiero degli Alpini, che si sviluppa attorno al lago locale. A causa della posizione, l’infortunato è stato prima posizionato su una barella e successivamente trasportato a spalla dagli operatori fino a raggiungere l’ambulanza in attesa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Friuli, tre escursionisti travolti da infortuni: maxi-soccorso alpino

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