Smaltimento illegale di rifiuti e lavoro nero arrestato imprenditore
Un imprenditore è stato arrestato per aver gestito illegalmente i rifiuti speciali prodotti dalla sua azienda di calzature. Durante le operazioni di polizia, sono stati trovati e sequestrati materiali destinati allo smaltimento non autorizzato. Oltre alle accuse relative allo smaltimento illecito, l’indagine ha portato alla luce anche pratiche di lavoro nero all’interno dell’azienda. Le forze dell’ordine hanno sequestrato documentazione e attrezzature, e stanno continuando le verifiche per approfondire ulteriori responsabilità.
Tempo di lettura: 2 minuti Nella sua azienda di calzature smaltiva illecitamente rifiuti speciali e pericolosi e lavoravano operai in nero: è quanto viene contestato a un imprenditore 72enne di Orta di Atella, comune della provincia di Caserta in piena “Terra dei Fuochi” finito ai domiciliari dopo che i carabinieri gli hanno sospeso l’attività e sequestrato l’area dove sorgeva il suo stabilimento. L’operazione è stata effettuata dai carabinieri della stazione di Orta di Atella con la collaborazione del militare del Nucleo Forestale di Marcianise e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Caserta. Durante l’ispezione è stata accertata la presenza di 9 lavoratori irregolari su 14, sette dei quali impiegati completamente “in nero”, e altri due privi della prevista copertura assicurativa presso l’Inail. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
MISHMI KAMAN NEWS || 12/04/2026
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