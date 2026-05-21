Smaltimento illegale di rifiuti e lavoro nero arrestato imprenditore

Un imprenditore è stato arrestato per aver gestito illegalmente i rifiuti speciali prodotti dalla sua azienda di calzature. Durante le operazioni di polizia, sono stati trovati e sequestrati materiali destinati allo smaltimento non autorizzato. Oltre alle accuse relative allo smaltimento illecito, l’indagine ha portato alla luce anche pratiche di lavoro nero all’interno dell’azienda. Le forze dell’ordine hanno sequestrato documentazione e attrezzature, e stanno continuando le verifiche per approfondire ulteriori responsabilità.

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