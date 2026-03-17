In Polonia, gruppi di ultras si sono scontrati tra loro, poi hanno collaborato per lo smaltimento illegale di rifiuti industriali. La relazione tra le società calcistiche e i tifosi organizzati nel calcio locale rimane ancora poco chiara e non confermata ufficialmente. La situazione coinvolge attività illecite e rapporti complicati tra diverse fazioni. Nessuna conclusione definitiva è stata ancora tracciata su queste connessioni.

Nell'Alta Slesia. L'organizzazione di pseudo tifosi delle due squadre rivali (Ruch Chorzów e GKS Katowice): la domenica organizzano le ustawki, il resto della settimana fanno affari. Stavolta sono stati scoperti Nel calcio polacco il problema della connivenza tra società e tifosi organizzati è ancora tutto da dimostrare. A quanto pare, in Polonia gli pseudo-tifosi fanno tutto da sé. Autarchici, se vogliamo, come lo storico autarchico dell’ultradestra Karol Nawrocki. È lui l’attuale presidente del Paese, l’unico capo di stato al mondo con un passato nel tifo organizzato, pronto a tutto pur di dimostrare di bastare a sé stesso. A Varsavia, Cracovia o Danzica gli ultras non sono costretti a sedersi al tavolo a trattare con i dirigenti del club per il quale professano la loro pseudo fede calcistica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - In Polonia gli ultras si picchiano e poi fanno affari insieme con lo smaltimento illegale di rifiuti industriali

Articoli correlati

Traffico illegale di smaltimento rifiuti tra Italia e Bulgaria, 6 arresti: il video degli affari da 300mila euroOggi 20 febbraio sei persone sono state arrestate perché facevano parte di un sodalizio criminale attivo nello smaltimento illegale di rifiuti...

Smaltimento illegale di rifiuti, scoperto e denunciato un imprenditoreSANTA CESAREA TERME - Un imprenditore del settore serramenti è stato denunciato dalla guardia di finanza per gestione non autorizzata e combustione...

Insane Red & Green Pyro Show by Legia Warszawa Ultras! | Polish Fans on Fire!