L’Unione Europea ha espresso preoccupazione sulla situazione politica in Slovacchia, chiedendo un intervento per tutelare la democrazia. L'attenzione si concentra su alcune riforme del codice penale approvate nel paese, che hanno suscitato reazioni da Bruxelles. L’UE si interroga su come possa bloccare i fondi destinati alla Slovacchia se le norme vengono considerate in contrasto con gli standard europei. La discussione riguarda principalmente le azioni del leader politico e le conseguenze per il sistema democratico nazionale.

? Punti chiave Come può l'UE bloccare i fondi destinati alla Slovacchia?. Quali riforme del codice penale hanno scatenato l'allarme di Bruxelles?. Chi sono i soggetti coinvolti nell'uso improprio dei fondi agricoli?. Perché il governo Fico contesta la validità della risoluzione europea?.? In Breve Risoluzione approvata con 347 voti favorevoli, 165 contrari e 25 astensioni in Parlamento.. Preoccupazioni per riforme del codice penale e chiusura uffici lotta reati finanziari.. Allarme per uso improprio fondi agricoli e sviluppo rurale per proprietà private.. Ministro Juraj Blanár respinge la risoluzione definendola priva di effetti giuridici.. Il Parlamento europeo ha approvato mercoledì una risoluzione con 347 voti favorevoli, 165 contrari e 25 astensioni per chiedere alla Commissione un intervento urgente sulla Slovacchia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Slovacchia, l’UE chiede un intervento: allarme su Fico e democrazia

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