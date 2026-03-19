L'Unione Europea ha proposto un prestito di 90 miliardi di euro all'Ucraina, ma l'Ungheria e la Slovacchia si sono opposte. Entrambi i paesi hanno deciso di non approvare il finanziamento, creando una divisione tra gli stati membri. La disputa riguarda le modalità e le condizioni dell'assistenza economica, mentre i due governi hanno espresso posizioni contrarie alla proposta dell'UE.

Bruxelles, 19 marzo 2025 – L' Ungheria e la Slovacchia si mettono di traverso per il prestito da 90 miliardi dell'Ue all'Ucraina. Secondo quanto riferiscono fonti di Bruxelles, nel corso del Consiglio Europeo c'è stato un lungo dibattito (90 minuti) fra i leader su questo “no” con il premier Viktor Orban che per ben due volte è tornato a ribadire la sua posizione. Il presidente Antonio Costa ha giudicato il suo comportamento come "inaccettabile" – sostenuto in questo dalla "maggior parte" dei leader – e "in violazione dei principi di buona fede e di sincera cooperazione sanciti dai Trattati Ue". Da Orban e dal primo ministro slovacco Robert Fico non è però arrivata nessuna apertura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Prestito all’Ucraina, l’Ue si spacca: contrarie Ungheria e Slovacchia. Cosa c’è dietro il no di Orban e Fico

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