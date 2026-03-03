Mery Saporito | Per Prada Gucci e Chanel disegno una donna che è il mio alter ego

Mery Saporito, artista bergamasca di 28 anni, ha iniziato realizzando ritratti in soli 30 secondi e oggi collabora con grandi marchi di moda come Prada, Gucci e Chanel. Durante un'intervista, ha spiegato che nei suoi disegni rappresenta una donna che corrisponde al suo alter ego, trasformando un’ossessione creativa in una professione. La sua carriera si è evoluta attraverso eventi e collaborazioni con importanti brand del settore.

L’INTERVISTA. Dai ritratti in 30 secondi agli eventi dei grandi brand di moda: la storia della 28enne artista bergamasca che ha trasformato un’ossessione creativa in un lavoro. «Disegno da quando sono piccolissima». Mery Saporito, 28 anni, bergamasca, oggi è un’artista che collabora con alcuni dei marchi più importanti della moda. Dopo il liceo artistico, ha proseguito gli studi in moda a Milano, ma le prime opportunità sono arrivate prima ancora dell’università. A contattarla è stato Prada, dopo aver visto i suoi lavori su Instagram. «Ho fatto un evento dal vivo con loro e da lì è partito tutto, senza che sapessi potesse diventare un lavoro». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Dai disegni ai capi da indossare: un brand per Mery SaporitoLe basta «poco»: con pennarelli, pastelli a cera ed un foglio dà sfogo alla sua innata e geniale creatività. Che ora è ancor più modaiola, con il lancio della sua prima collezione di abbigliamento e ... ecodibergamo.it

Il mondo dagli occhi di Mery: quando tutto si trasforma in modaAbbiamo intervistato la fashion artist di Alzano Lombardo Maria Saporito classe 1997, meglio conosciuta come Mery Saporito sul suo profilo Instagram che conta 15 mila seguaci Immaginatevi di camminare ... bergamonews.it