Secondo un retroscena televisivo di Sky Sport, la possibilità di vedere Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli si sta indebolendo. La notizia arriva mentre si fa sempre più concreta l’ipotesi di un ritorno di Italiano, che al momento sembra prendere quota nel percorso di scelta dell’allenatore. La situazione si evolve in modo diverso rispetto alle settimane precedenti, lasciando intendere che le decisioni sulla guida tecnica della squadra siano in fase di definizione.

La pista che porta Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli si sta raffreddando. Lo racconta Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, in un retroscena televisivo. Il club di Aurelio De Laurentiis, presidente della SSC Napoli, avrebbe interpretato come esitazione le riflessioni del Comandante, oggi alla Lazio ma corteggiato anche dall’Atalanta di Cristiano Giuntoli. Sullo sfondo si muovono due nomi che il Napoli ora “ tiene fortemente in considerazione”: Vincenzo Italiano, allenatore in uscita dal Bologna, e Massimiliano Allegri, libero sul mercato. Per Antonio Conte, intanto, la chiamata della Nazionale italiana «è qualcosa che lo scuote e lo lusinga». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sky: “Napoli, la pista Sarri si raffredda, sale Italiano”

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