In Inghilterra si parla di un possibile interesse del Liverpool per un attaccante francese. La Juventus, invece, aveva mostrato interesse per lo stesso giocatore, ma al momento sembra aver raffreddato le sue possibilità. La trattativa tra l’attaccante e il club inglese sembra essere in fase di sviluppo, mentre la società italiana non ha ancora dato segnali concreti di un rilancio. La situazione rimane quindi in evoluzione.

Sirene dall’Inghilterra. La Juventus continua a monitorare la situazione riguardante l’ex attaccante del Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani: il calciatore transalpino, oggi in forza al Tottenham, rimane molto più di una semplice suggestione passeggera per la dirigenza bianconera, che mai ha nascosto la volontà di riportare il classe 1998 alla Juventus. Arrivato a Torino nel gennaio del 2025, è riuscito in pochi mesi a conquistare sia il benestare dei tifosi che quello dei piani alti, che hanno tentato di assicurarsi nuovamente le prestazioni sportive di Kolo Muani nelle precedenti due occasioni, fallendo però sia nell’estate 2025 che in occasione della sessione di mercato di gennaio 2026.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, si raffredda la pista Kolo Muani: interesse del Liverpool

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