A Zurigo, il marchio ceco ha presentato il nuovo modello Epiq, un crossover completamente elettrico. Si tratta della versione più accessibile nel catalogo del brand, che offre tre varianti a partire da un prezzo di circa 26 mila euro. Il veicolo si distingue per il design, le dotazioni di sicurezza e le tecnologie integrate, con un focus particolare sull’elettrificazione e sulla sostenibilità, confermando l’impegno del marchio nel settore delle vetture a zero emissioni.

E dunque non poteva che essere presentata in una World Premiere in una location alla sua altezza, la Umwelt Arena di Zurigo, progettata per essere totalmente CO2 neutrale. Qui è stata svelata in tutta la sua essenza, reduce dal successo della Design Week a Milano, dove ha conquistato 60mila visitatori con un bubble camouflaged multicolor che metteva in risalto le sue doti di creatività e spirito d’avventura e dove stata premiata dalla comunità di Fuorisalone.it come miglior installazione di questa edizione. E anche qui a Zurigo l’ambientazione è funny, con palloni gonfiabili, scenografie di città multicolor, vasche di palloni per tuffarsi accanto a lei. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Škoda Epiq debutta a Zurigo: il crossover elettrico che punta su stile, sicurezza e tecnologia

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Škoda Epiq, la prova: autonomia e tanto spazio per il crossover elettrico da città

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