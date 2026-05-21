Sissa sopralluogo ai cantieri connessi alla TiBre

Sabato 23 maggio, la strada comunale dei Mori a San Nazzaro di Sissa Trecasali riaprirà al traffico dopo i lavori di sistemazione. Contestualmente, la provinciale 33 Padana Occidentale continuerà a essere percorsa a senso unico alternato, per permettere il completamento della nuova rotatoria installata all’incrocio nelle vicinanze. Durante il sopralluogo ai cantieri collegati alla TiBre, sono stati verificati gli avanzamenti delle opere in corso e le modalità di gestione del traffico temporaneo.

Riaprirà al traffico, sabato 23 maggio, strada comunale dei Mori a San Nazzaro di Sissa Trecasali, mentre la provinciale 33 Padana Occidentale resterà a senso unico alternato per consentire il completamento dei lavori di realizzazione della nuova rotatoria all’incrocio nelle immediate vicinanze. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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