Torre Annunziata sopralluogo dell’amministrazione nei cantieri | verifiche sui lavori in corso in città

L’amministrazione di Torre Annunziata ha effettuato un sopralluogo nei principali cantieri della città. Il sindaco e l’assessore hanno visitato il Centro Polifunzionale, l’asilo nido di via Murat, i lavori al Penniniello e sulla darsena, verificando lo stato di avanzamento delle opere in corso. La visita ha coinvolto vari interventi pubblici distribuiti sul territorio.

