Salvini in sopralluogo ai cantieri di Bosco dello Sport e stazione La fermata Stadio si farà

Doppia tappa a Mestre, nel pomeriggio di mercoledì, per il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini. Prima la visita ai cantieri del Bosco dello Sport, poi un sopralluogo tecnico alla stazione ferroviaria, che sarà sottoposta a un restyling totale lungo cinque anni (secondo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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