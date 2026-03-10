Sisma e frana | 1,4 milioni stanziati per 4 comuni colpiti

La protezione civile ha attivato i meccanismi di intervento per quattro comuni del catanese colpiti da un sisma e una frana. Sono stati stanziati complessivamente 1,4 milioni di euro per le zone interessate. Le autorità competenti hanno avviato le procedure di emergenza per gestire le conseguenze di questi eventi naturali. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo a eventuali danni o vittime.

ha attivato i meccanismi di protezione civile per quattro comuni del territorio catanese colpiti da eventi naturali. Lo stato di emergenza è stato dichiarato dalla Regione Siciliana per Ragalna, Santa Maria di Licodia e Adrano a seguito del sisma del 4 marzo, mentre Motta Sant’Anastasia rientra nel provvedimento per una frana in atto. Il presidente Renato Schifani ha convocato una riunione straordinaria della giunta regionale per nominare l’ingegnere Gaetano Laudani come commissario delegato, con il compito di coordinare gli interventi urgenti e monitorare la situazione nei territori colpiti. I danni stimati dal terremoto ammontano a circa 520 mila euro, somma destinata al consolidamento degli edifici e alla sistemazione temporanea di sei famiglie sfollate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

