Agricoltura | 10 milioni stanziati Molise terzo in Italia

Il Tavolo Verde si è riunito ieri pomeriggio nell’Assessorato regionale, convocato dall’assessore. Durante l’incontro è stato pianificato un piano di investimenti agricoli con una cifra superiore ai 10 milioni di euro. Il Molise si piazza al terzo posto in Italia per gli stanziamenti destinati a questo settore.

Il Tavolo Verde si è riunito ieri pomeriggio presso l’Assessorato regionale, convocato da Salvatore Micone per delineare un piano di investimenti agricoli che supera i 10 milioni di euro. Questa mobilitazione finanziaria copre produzioni integrate, gestione dei pascoli e il nuovo bando ACA 18 dedicato agli apicoltori, segnando una svolta per il settore zootecnico molisano. L’iniziativa non si limita a promesse: nei prossimi giorni verranno pubblicati bandi specifici per la produzione biologica e le misure forestali, con una dotazione aggiuntiva di 3,5 milioni di euro per il bando compensativo. I dati del monitoraggio AGEA confermano che il Molise ha raggiunto il 31,78% di spesa sul Complemento di Sviluppo Rurale, posizionandosi al terzo posto nazionale per erogazioni effettuate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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