Sisma 4.4 nei Campi Flegrei | crolla l’arcata del belvedere di Baia

Un terremoto di magnitudo 4.4 è stato registrato nei Campi Flegrei, provocando il crollo dell’arcata del belvedere di Baia. I danni strutturali si sono concentrati principalmente nell’area del belvedere, ma sono stati segnalati anche altri danni in zone limitrofe. L’ipocentro, localizzato in mare, solleva interrogativi sulla sicurezza delle rotte marittime che transitano in quella zona. Non sono state ancora divulgate informazioni ufficiali sullo stato delle strutture vicine o sulla possibile ripercussione sulle rotte navali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Dove si sono concentrati i danni strutturali oltre al belvedere?. Come influirà l'ipocentro in mare sulla sicurezza delle rotte marittime?. Perché la magnitudo è identica a quella del sisma di due anni fa?. Quali interventi urgenti serviranno per mettere in sicurezza via Castello?.? In Breve Epicentro nel golfo di Pozzuoli a 3 chilometri di profondità.. Danni strutturali registrati in via Castello a Bacoli.. Intensità identica al terremoto avvenuto due anni fa.. Area interessata tra porto puteolano e Capo Miseno.. Un sisma di magnitudo 4.4 ha scosso i Campi Flegrei alle ore 5.50 di questo giovedì 21 maggio, provocando il crollo dell’arcata del belvedere di Baia e danni strutturali in via Castello a Bacoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sisma 4.4 nei Campi Flegrei: crolla l’arcata del belvedere di Baia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Crollo Costone Belvedere di Baia: il video Sullo stesso argomento Leggi anche: Terremoto nei Campi Flegrei, distrutto il belvedere di Baia Oggi scuole chiuse per terremoto a Bagnoli e nei Campi Flegrei dopo il sisma 4.4Nei quartieri di Napoli che rientrano nella caldera e nei Comuni dei Campi Flegrei colpiti dal sisma di magnitudo 4. Napoli–Sono in corso da parte dei tecnici comunali le verifiche in tutte le scuole della zona rossa dei Campi Flegrei e in alcuni edifici scolastici della Prima Municipalità di Napoli, dopo il sisma di magnitudo 4. #campiflegrei #napoli #sciamesismico #… x.com Terremoto, scossa magnitudo 4.4 a Campi Flegrei avvertita in tutti i quartieri di Napoli reddit Terremoto a Napoli nei Campi Flegrei con scossa di magnitudo 4,4 lunghissima: scuole chiuse in vari comuniTerremoto nei Campi Flegrei sentito anche a Napoli e provincia, sciame sismico in corso: scuole chiuse a Pozzuoli, Bacoli e Quarto ... virgilio.it Scossa di magnitudo 4.4 ai Campi Flegrei avvertita a Napoli e nei comuni limitrofiScossa di magnitudo 4.4 ai Campi Flegrei all'alba: epicentro a poca profondità, scosse di assestamento e verifiche nelle scuole dei comuni interessati ... notizie.it