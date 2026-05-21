Sirignano tenta di rubare ruote da auto | arrestato 49enne

Un uomo di 49 anni è stato arrestato a Sirignano dopo essere stato sorpreso dai Carabinieri mentre tentava di smontare due ruote da un’auto parcheggiata. Durante l’intervento, le forze dell’ordine hanno recuperato le ruote e le hanno restituite al proprietario. L’identità dell’arrestato non è stata resa nota, e l’uomo è stato condotto in caserma per le procedure di rito. La vicenda si è svolta nel pomeriggio nella zona centrale del paese.

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Sorpreso dai Carabinieri mentre smontava due ruote da un’auto in sosta: refurtiva restituita al proprietario.. I Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di furto, un 49enne di Napoli. È accaduto questa notte a Sirignano dove, a seguito di una segnalazione pervenuta al “112”, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile sono intervenuti tempestivamente sorprendendo l’uomo mentre era intento ad asportare due ruote da un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via. Il soggetto è stato immediatamente bloccato e condotto in Caserma per gli adempimenti di rito. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Sirignano, tenta di rubare ruote da auto: arrestato 49enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Furto di ruote da un’auto in sosta: 49enne arrestato dai CarabinieriI Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di furto, un 49enne di Napoli. Tenta di rubare un'auto: arrestato 58enne mentre cercava di lasciare in bus la regioneÈ stato arrestato un keniota, 58enne, per il reato di furto aggravato di un'auto.