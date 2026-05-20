I Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno arrestato un uomo di 49 anni di Napoli, sorpreso mentre stava rubando le ruote da un’auto parcheggiata. L’episodio è avvenuto in tempo reale e l’arresto è stato effettuato immediatamente. L’uomo è stato portato in caserma, dove si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. La vittima del furto non ha riportato danni o ferite.

I Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di furto, un 49enne di Napoli. Il soggetto è stato immediatamente bloccato e condotto in Caserma per gli adempimenti di rito. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Furto di ruote da un’auto in sosta: 49enne arrestato dai Carabinieri

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