Tenta di rubare un' auto | arrestato 58enne mentre cercava di lasciare in bus la regione

Un uomo di 58 anni, di nazionalità keniota, è stato arrestato dai Carabinieri di Todi mentre tentava di rubare un'auto e lasciarla in una stazione di autobus. La polizia ha scoperto che aveva inscenato una finta compravendita del veicolo, per poi impossessarsi di esso e cercare di fuggire lungo la E45. L’arresto è avvenuto durante il tentativo di fuga.

È stato arrestato un keniota, 58enne, per il reato di furto aggravato di un'auto. I Carabinieri di Todi hanno appurato una finta compravendita di un veicolo, per poi impossessarsi dello stesso attraverso uno stratagemma, cercando la via di fuga lungo la E45. Ma il tentativo è durato pochi chilometri, dato che è stato raggiunto e arrestato poco dopo dai militari. I fatti si sono svolti a Todi: lo straniero aveva incontrato un residente che aveva messo in vendita la propria autovettura su un noto sito di annunci. Dopo aver visionato il mezzo ed effettuato una prova su strada, il presunto acquirente avrebbe sostituito con abilità una delle due chiavi originali conun’altra analoga in suo possesso, senza che il proprietario se ne accorgesse. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Articoli correlati L’ex ministro dell’energia ucraino arrestato mentre cercava di lasciare il paese“Un ex ministro dell’energia (2021-2025) è sospettato di riciclaggio e partecipazione a un’organizzazione criminale”, afferma un comunicato della... Empoli: tenta di fuggire con un’auto rubata, arrestato 58enne italianoEMPOLI (FIRENZE) – La Polizia di Stato di Empoli ha arrestato un uomo di 58 anni, già noto alle forze dell’ordine, dopo un inseguimento rocambolesco... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Tenta di rubare un'auto arrestato... Temi più discussi: Sondrio, tenta di rubare uno scooter in centro: bloccato dalla polizia; Tenta di rubare 100 metri di cavi elettrici, arrestato.; Tenta di rubare da un’auto in via per Cernobbio: bloccato da un agente in borghese; Tenta di rubare una lampada e si ferisce con una bottiglia durante il controllo. Tenta di rubare due trapani da un’attività commerciale: 20enne denunciato dalla PoliziaTenta di rubare due trapani da un’attività commerciale: 20enne denunciato dalla Polizia, si cerca un complice: i dettagli ... assisinews.it Tenta di rubare poi aggredisce vigilanza e polizia: arrestatoÈ avvenuto al supermercato Iper Tosano di via Valcamonica in città: l’uomo era già noto alle forze dell’ordine ... giornaledibrescia.it Momenti di paura a #Trieste, dove una donna ha tentato di strappare dalle braccia della mamma una bimba di due anni. La polizia ha bloccato una 42enne poi denunciata. #Tg1 Leonardo Zellino facebook X tenta di arginare i deepfake bloccando la modifica delle foto con Grok. Media, efficacia limitata e circoscritta alle menzioni dell'IA nelle conversazioni. #ANSA x.com