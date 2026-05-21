Siponto Riccardi | Il parcheggio fermo dal 2019 e il caso del possibile falso sulla particella 51
A Siponto, il parcheggio rimane chiuso dal 2019, suscitando domande sulla sua riapertura. Contestualmente, si indaga su un possibile falso riguardante la particella 51, che coinvolge atti notarili e documenti catastali. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità, che stanno verificando la validità delle registrazioni e delle dichiarazioni fatte in passato. Nessuna decisione definitiva è stata presa finora, mentre le parti interessate attendono aggiornamenti ufficiali sulle prossime mosse legali.
Il parcheggio pubblico di Siponto doveva essere una delle infrastrutture decisive per rilanciare l’area archeologica, migliorare la viabilità, ordinare gli accessi e dare finalmente servizi adeguati a uno dei luoghi simbolo di Manfredonia. Non una promessa qualunque: l’intervento rientra nel CIS Capitanata, sottoscritto il 13 agosto 2019, programma nato per finanziare opere strategiche in provincia di Foggia. Il progetto del parcheggio a servizio del Parco archeologico e della Basilica di Siponto ha un costo pubblico di 1.189.473,35 euro; nei dati OpenCoesione i pagamenti risultano ancora pari a 0,00 (ZERO) euro. Tradotto: il finanziamento esiste, l’opera è prevista, ma il progetto è ancora fermo ed il Comune dorme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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