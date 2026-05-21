Siponto Riccardi | Il parcheggio fermo dal 2019 e il caso del possibile falso sulla particella 51

A Siponto, il parcheggio rimane chiuso dal 2019, suscitando domande sulla sua riapertura. Contestualmente, si indaga su un possibile falso riguardante la particella 51, che coinvolge atti notarili e documenti catastali. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità, che stanno verificando la validità delle registrazioni e delle dichiarazioni fatte in passato. Nessuna decisione definitiva è stata presa finora, mentre le parti interessate attendono aggiornamenti ufficiali sulle prossime mosse legali.

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