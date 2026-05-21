SintoniaLab come lanciare un’attività propria

Sabato 23 maggio a Calambrone si terrà una giornata di formazione dedicata a chi desidera avviare una propria attività. L’evento, organizzato presso una struttura locale, offre strumenti e informazioni pratiche per chi vuole iniziare un progetto imprenditoriale. Durante l’incontro, verranno presentate diverse fasi e aspetti legati alla creazione di un’attività indipendente, dalla pianificazione alle procedure amministrative. L’iniziativa si rivolge a persone interessate a conoscere i passaggi necessari per avviare un’attività in modo consapevole.

Sabato 23 maggio a Calambrone " SintoniaLab ", una giornata di formazione dedicata al lancio della propria attività, sarà l’evento di presentazione di Sintonia Life, una nuova realtà che si è affacciata sul litorale pisano e che aiuta i professionisti del benessere a conoscersi, formarsi e fare rete. " Sintonia Life nasce dall’idea che quando si lavora è impossibile occuparsi di tutto ed è necessario un supporto, una rete di esperti che ci aiuti a gestire il fisco, i social, la formazione. Tutte cose necessarie, ma con le quali non tutti hanno familiarità. Oggi un professionista ha molte necessità e spesso non sa a chi rivolgersi - spiega Antonella Bindi, fondatrice insieme a Antonio Fiorà, Alessandro Marrazzo e Michele Giuseppin- per questo abbiamo pensato di creare una rete che supporti i professionisti del benessere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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