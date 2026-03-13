Gli Azzurri rilanciano la propria attività Lynn | Presenza da rafforzare

Gli Azzurri di Follonica hanno deciso di rafforzare la presenza sul territorio dopo un incontro tra gli iscritti del Coordinamento comunale svoltosi all’Hotel Giardino. Lynn ha dichiarato che l’obiettivo è potenziare le attività politiche locali. La riunione ha visto la partecipazione dei membri del partito, che hanno discusso delle prossime iniziative e delle strategie da adottare.

FOLLONICA La sezione follonichese di Forza Italia rilancia la propria attività politica sul territorio al seguito di un confronto politico costruttivo fra i suoi iscritti avvenuto durante la riunione del Coordinamento comunale che si è svolto all'Hotel Giardino. Ad aprire i lavori è stato il coordinatore comunale Charlie Lynn (foto), che ha sottolineato la necessità di "rafforzare la presenza politica nella comunità, rilanciare l'iniziativa sui temi strategici per il Comune". Durante l'incontro sono intervenuti i diversi responsabili del coordinamento locale, illustrando lo stato dell'organizzazione della sezione e le linee d'azione per i prossimi mesi.