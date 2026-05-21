L’ex campione spagnolo di tennis ha commentato le prestazioni di un giovane italiano, sottolineando la sua capacità di mantenere un alto livello di gioco nel tempo. Ha affermato che quanto sta facendo il tennista italiano è estremamente complesso e richiede una determinazione e una costanza notevoli. La sua analisi si basa sull’osservazione delle recenti performance del giocatore, evidenziando la difficoltà di raggiungere e mantenere tali risultati nel circuito professionistico.

L’ex campione spagnolo Rafael Nadal, per anni tra i migliori del mondo nel tennis insieme con Roger Federer e Novak Djokovic, tesse le lodi di Jannik Sinner: “ Ciò che sta facendo Sinner è qualcosa di molto, molto difficile, ha una costanza tremenda. Dopo l’Australia ha perso solo una volta, ha una serie di vittorie consecutive impressionante. Il successo continuato è qualcosa di molto complicato da ottenere, per cui massima ammirazione per ciò che fa e per come lo fa”. Nadal affida le sue parole a Sky Sport in occasione della serie su Netflix dal titolo ‘ Rafa ‘, che ripercorre la carriera del campione spagnolo, in uscita sulla piattaforma il 3 giugno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sinner, l’elogio di Nadal: “Ha una costanza tremenda”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

A Tale of Two Cities | Complete Edition 1/2 | Book 1 & 2 | For Sleep

Sullo stesso argomento

Mouratoglou: Sinner al Roland Garros ha le chance di Nadal? Cosa scoprirai Perché l'assenza di Alcaraz cambia le chance di Sinner a Parigi? Come può il controllo del ritmo di Jannik superare Djokovic? Quali...

Patrick Mouratoglou: “Sinner al Roland Garros? Ha le stesse chance di vincerlo che aveva Nadal”Patrick Mouratoglou si “schiera” apertamente dalla parte di Jannik Sinner pensando al Roland Garros 2026, dove per infortunio non sarà presente...

Solo a me pare che Sinner somigli al mostro di Frankenstein? reddit

Massimo Cacciari: Sinner? Risultati incredibili, ma non gioca con Federer e NadalTennis - Interviste | Il filosofo intervenuto alla trasmissione radiofonica Un giorno da pecora prosegue: Il livello medio del tennis di oggi non è quello di 10-15 anni fa ... ubitennis.com

Sinner, l’abbraccio con Panatta dopo la gioia strozzata: ma che imbarazzo con Mattarella. Ruud si vendica col calcioLa gioia strozzata dei tifosi dura poco a Roma, dove dopo la vittoria Sinner ha festeggiato con Panatta e Mattarella, che lo ha messo in imbarazzo. A Ruud la sua vendetta ... sport.virgilio.it