L'assenza di Alcaraz a Roland Garros potrebbe influenzare le possibilità di Sinner nel torneo. Secondo alcuni esperti, la mancanza di questo avversario potrebbe favorire il giocatore italiano nel percorso verso le fasi decisive. Si discute anche sulla capacità di Sinner di controllare il ritmo dello scambio contro avversari come Djokovic, e di come questa strategia possa incidere sui risultati.

? Cosa scoprirai Perché l'assenza di Alcaraz cambia le chance di Sinner a Parigi?. Come può il controllo del ritmo di Jannik superare Djokovic?. Quali sono i dettagli tecnici che paragonano Sinner a Nadal?. Cosa deve gestire l'azzurro per trasformare il dominio in vittoria?.? In Breve Assenza di Carlos Alcaraz per infortunio sposta gli equilibri del torneo parigino.. Mouratoglou paragona la qualità sulla terra di Sinner a quella di Djokovic nel 2011.. Il torneo di Parigi inizierà il 24 maggio con finale il 7 giugno.. Sinner affronterà prima gli Internazionali d'Italia a Roma prima del Roland Garros.. Patrick Mouratoglou stima le probabilità di vittoria di Jannik Sinner al Roland Garros 2026 allo stesso livello di quelle che aveva Nadal durante la sua carriera.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mouratoglou: Sinner al Roland Garros ha le chance di Nadal

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Temi più discussi: Patrick Mouratoglou: Sinner al Roland Garros? Ha le stesse chance di vincerlo che aveva Nadal; Mouratoglou: Sinner inattaccabile al Roland Garros, sua capacità di dominare non ha eguali; Mouratoglou confronta Sinner con Nadal in vista di Parigi: Jannik ha le stesse possibilità di vincere che aveva Rafa; Sinner: Adrenalina e dormire molto: la strategia per il recupero. Smorzate? Alcaraz è ancora di un altro livello.

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