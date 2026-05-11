Impresa di Pellegrino | batte Tiafoe in due set agli ottavi possibile derby con Sinner
Andrea Pellegrino ha vinto il suo match contro Frances Tiafoe agli ottavi di finale di un torneo ATP. Il giocatore italiano, numero 155 del ranking, ha ottenuto la vittoria in due set, con il punteggio di 7-6, 6-1, davanti al pubblico presente. La partita è durata quasi due ore e ha visto Pellegrino superare un avversario di alto livello, il numero 22 del mondo. Se vince il prossimo incontro, potrebbe affrontare Sinner in un derby italiano.
Pugno al cielo, il sorriso di chi ha compiuto qualcosa di speciale: Andrea Pellegrino, numero 155 del ranking Atp, sconfigge a sorpresa tra gli applausi e l’incitazione del pubblico italiano il numero 22 del mondo, l’americano Frances Tiafoe, con il punteggio di 7-6, 6-1 dopo quasi due ore di gioco. Dopo essere entrato dalle qualificazioni, il 29enne di Bisceglie accede per la prima volta nella sua carriera agli ottavi di finale di un Masters 1000. Sarebbe un ulteriore sogno se dovesse scontrarsi nel derby con Jannik Sinner: il numero uno del mondo, però, dovrà prima sconfiggere Alexei Popyrin. Le parole di Pellegrino. “Sono molto contento, è stata una partita dura.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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IL CAPOLAVORO DI PELLEGRINO! ?? ?Dimenticate la posizione numero 155 di Pellegrino: al Foro Italico, oggi, in campo c’era un gigante che ha firmato l'impresa che non t'aspetti, schiantando Frances Tiafoe,n. 22 del mondo, con una prova di forza, classe facebook
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