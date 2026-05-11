Impresa di Pellegrino | batte Tiafoe in due set agli ottavi possibile derby con Sinner

Andrea Pellegrino ha vinto il suo match contro Frances Tiafoe agli ottavi di finale di un torneo ATP. Il giocatore italiano, numero 155 del ranking, ha ottenuto la vittoria in due set, con il punteggio di 7-6, 6-1, davanti al pubblico presente. La partita è durata quasi due ore e ha visto Pellegrino superare un avversario di alto livello, il numero 22 del mondo. Se vince il prossimo incontro, potrebbe affrontare Sinner in un derby italiano.

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