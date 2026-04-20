Sinner il tabellone di Madrid | esordio con qualificato possibile derby con Musetti in semifinale

Il tennista italiano Jannik Sinner si appresta a disputare la sua prima partita al torneo di Madrid, un evento valido per il circuito Masters 1000. Nella giornata di lunedì 20 aprile, è stato pubblicato il tabellone ufficiale, che mostra il suo avversario di esordio proveniente dalle qualificazioni. Tra le possibili sfide future, si ipotizza un derby con un altro talento italiano in semifinale. La competizione sarà trasmessa in diretta sia in televisione che in streaming.

(Adnkronos) – Jannik Sinner si prepara a esordire a Madrid. Oggi, lunedì 20 aprile, il tennista azzurro ha scoperto tabellone e possibili avversari del Masters 1000 spagnolo – visibile in diretta tv e streaming. Il numero uno punta a un altro successo in un Masters 1000 per fare la storia, visto che in Spagna potrebbe. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Madrid, il tabellone: Sinner apre con un qualificato, poi due possibili derby. Musetti contro HurkaczPossibile derby in semifinale tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti nell’Atp 1000 di Madrid. Sinner, il tabellone a Doha: esordio con Machac, possibile finale con Alcaraz(Adnkronos) – Quando gioca Sinner? Il tennista azzurro si prepara all'esordio all'Atp 500 di Doha e oggi, sabato 14 febbraio, ha conosciuto il... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Da Humbert ad Alcaraz: il cammino di Sinner fino al titolo; Il tabellone del Montecarlo Masters 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani · Tennis ATP; Tabellone Montecarlo Masters 2026: il possibile cammino di Sinner verso la finale; Madrid, tabellone e incognite: Sinner testa di serie in un Masters senza Alcaraz e Djokovic. Madrid, il tabellone: Sinner apre con un qualificato, poi due possibili derby. Musetti contro HurkaczSulla strada di Jannik un terzo turno con Machac, Paul o Norrie. Cobolli sfida il vincente di Carabelli-Monfils ... gazzetta.it Il tabellone di Jannik Sinner a Madrid: De Minaur, Shelton e Musetti sul camminoJannik Sinner, numero 1 del mondo e testa di serie numero 1 del torneo Atp Masters 1000 di Madrid, esordirà in Spagna contro un giocatore proveniente dalle qualificazioni. Dopo il bye al primo turno o ... tennisworlditalia.com Jannik Sinner giocherà il Masters 1000 di Madrid per raggiungere un traguardo mai raggiunto prima Nessuno ha mai vinto cinque Masters 1000 consecutivi: ci riuscirà - facebook.com facebook Boris Becker non ha dubbi, “mai visto un Sinner così” #Sinner #Tennis x.com