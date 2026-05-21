Singapore | revocata licenza a Bsquared dopo gravi lacune gestionali

A Singapore, la licenza di Bsquared è stata revocata a causa di gravi carenze nella gestione. La decisione arriva dopo un’ispezione che ha riscontrato irregolarità nel funzionamento dell’azienda. I clienti si trovano ora a dover affrontare la perdita dei fondi depositati. Non sono stati forniti dettagli sui dirigenti coinvolti o sulle eventuali conseguenze legali a loro carico. La situazione ha suscitato preoccupazione tra gli utenti e le autorità di regolamentazione.

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? Punti chiave Come faranno i clienti a recuperare i fondi dopo la chiusura?. Chi sono i dirigenti che rischiano conseguenze legali personali?. Perché la MAS ha accusato Bsquared di aver fornito dati falsi?. Cosa significa questo provvedimento per la reputazione crypto di Singapore?.? In Breve Bsquared operava nel settore cripto da soli 16 mesi a Singapore.. MAS indaga sulla condotta dei singoli dirigenti per possibili responsabilità legali.. Singapore ha concesso licenze per token digitali a 37 diverse entità.. Il caso richiama il precedente di AmazingTech e del gruppo Tokenize Xchange.. La Monetary Authority of Singapore ha revocato mercoledì la licenza di Major Payment Institution a Bsquared Technology Pte Ltd, interrompendo le sue attività nel settore delle criptovalute dopo soli 16 mesi di operatività nella città-stato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Singapore: revocata licenza a Bsquared dopo gravi lacune gestionali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Radio australiane: divieto di 5 anni o licenza revocataLa radio commerciale australiana affronta una sanzione storica che minaccia l’esistenza stessa di due stazioni principali. Maldive, morto un sub che cercava gli italiani dispersi. Revocata la licenza alla nave che li trasportavaLe ricerche sono riprese alle prime luci del giorno nell’atollo di Vaavu, alle Maldive, dove otto sommozzatori, della Guardia costiera stanno...